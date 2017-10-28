28.10.2017 (09:15)

Военнослужащие 49-й армии ЮВО сдали итоговую проверку за летний период обучения

В общевойсковом объединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае и на Кубани, завершилась итоговая проверка, которая проводилась в течение недели под руководством командующего общевойсковой армии генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

В ходе проверки все соединения и воинские части были подняты по тревоге и выполнили весь комплекс мероприятий по приведению в боевую готовность с отработкой нормативов по выходу всей военной техники из парков боевых машин в районы формирования колонн на удалении до 50 км.

На полигонах Молькино, Николо-Александровский и Майкопский с мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями проведены тактические учения с привлечением зенитных ракетных подразделений, вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-28Н. В ходе них особое внимание уделено изучению методов работы командиров по принятию решений и управлению подразделениями в современном общевойсковом бою во взаимодействии с авиацией в различное время суток.

Также все категории военнослужащих выполнили контрольные упражнения, нормативы и сдали зачеты по технической, специальной, тактической, огневой, инженерной, строевой подготовке и вождению боевых машин. Свыше 80% упражнений и нормативов выполнялось в ночное время суток. Кроме того, была проверена организация несения боевого дежурства, состояние вооружения и военной техники, вопросы правопорядка и воинской дисциплины.

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