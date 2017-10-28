28.10.2017 (08:14)

В Республике Марий-Эл состоится юнармейский слет региональных военно-патриотических объединений

С 30 октября по 1 ноября на базе МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» состоится юнармейский слет военно-патриотических объединений Республики Марий Эл. Слет проводится центром патриотического воспитания ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» совместно с региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения «Юнармия» Республики Марий Эл в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2016-2020 годы».

Участниками мероприятия станут воспитанники кадетских классов и юнармейских военно-патриотических объединений в возрасте от 16 до 18 лет. Запланировано участие более 150 человек.

Слет проводится в форме совместной творческой деятельности подростков и взрослых. Программа включает посещение занятий по тактико-специальной, инженерной и спасательной подготовке, лекций о деятельности спецподразделений Росгвардии и стрельбу из пневматического оружия.

30 октября в 11.30 в актовом зале МОБУ «Куярская средняя общеобразовательная школа» состоится торжественное открытие мероприятия.

Слёт проводится в целях патриотического воспитания граждан, подготовки их к военной службе, а также популяризации военно-прикладных видов спорта и здорового образа жизни.

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