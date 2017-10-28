28.10.2017 (07:54)

На Урале прошел выездной семинар по работе с молодежью для представителей муниципальной власти и общественников

Группа молодежных активистов районных отделений движения «За возрождение Урала» по инициативе руководства побывала в Еманжелинке, где познакомилась с историей села, посетила храм Михаила Архангела в Коелге и узнала много интересного о столице белого мрамора России.

Самой насыщенной событиями и информацией стала встреча с руководителями и инструкторами центра патриотического воспитания «Росток» во главе с начальником Челябинского регионального штаба движения «Юнармия» Алексеем Зязевым в Таяндинской средней школе. Походный обед в полевых традициях предварил интересные экскурсии педагогов Федора Митькина и Елены Зязевой в музее «Блиндаж» и школьной краеведческой экспозиции с уникальными экспонатами. Общий восторг вызвал тестовый турнир спортивно-тактической игры «Лазертаг».

Итогом выездного семинара стал план будущих совместных мероприятий сельской молодежи в рамках реализации социального проекта Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности «Патриотами не рождаются».

Руководитель молодежного отделения движения ЗВУ Увельского района, директор музея им. М.А. Тренина Зоя Овчинникова вручила гостеприимным хозяевам краеведческую литературу и памятные сувениры. «Межмуниципальное сотрудничество молодежи, общественных объединений и органов местного самоуправления – значимый вклад в укрепление нашего государства, возможность узнать и применять лучший опыт, развивать социальные проекты!» - подчеркнул член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице