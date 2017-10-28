28.10.2017 (07:22)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота и спецподразделение ВС Индии высадились на необорудованное побережье в рамках учения «Индра-2017»

В финале морского этапа первого межвидового российско-индийского учения «Индра-2017» морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) и военнослужащие специального подразделения Вооруженных сил Индии на десантном полигоне Клерк провели совместную высадку морского десанта на необорудованное побережье.

Перед высадкой международный отряд кораблей огневой поддержки в составе малого противолодочного корабля «Усть-Илимск», фрегата «Сатпура» и корвета «Кадматт» артиллерийским огнем подавил огневые точки условного противника на побережье. Затем самолёт Ил-76 имитировал высадку тактического воздушного десанта на полигон.

В высадке личного состава и техники на побережье были задействованы большой десантный корабль «Адмирал Невельской», десантный катер «Иван Карцов» и быстроходные лодки. Военнослужащие двух стран в составе сводных взводов под прикрытием бронетранспортеров БТР-80 атаковали опорный пункт условного противника, захватили его и перешли в круговую оборону, после чего уничтожили оставшиеся очаги сопротивления условных террористов.

После выполнения поставленных задач состоялось общее построение участников эпизода, где были подведены предварительные итоги. Позднее прошло общее совместное фотографирование морских пехотинцев ТОФ и военнослужащих Вооруженных сил Индийской Республики.

Справочно:

В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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