28.10.2017 (07:01)

Военные психологи ВВО прошли профессиональную аттестацию

В Хабаровском крае на базе соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) состоялась аттестация психологов соединений и воинских частей округа. Особую актуальность мероприятие имеет в преддверии прибытия молодого пополнения в войска округа.

В ходе аттестации определялась профессиональная квалификация специалистов психологической службы. Военные психологи сдали зачеты на знание руководящих документов, а также выполнили ряд практических задач. В частности, специалисты разработали планы по психологическому сопровождению военнослужащих при выполнении ими поставленных задач в различных условиях.

По результатам мероприятия более 20 психологов ВВО успешно прошли аттестацию и в ближайшее время приступят к работе с новобранцами. Военные психологи проведут первичное психологическое изучение новобранцев на пунктах приема молодого пополнения.

Помимо этого в течение первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение, специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице