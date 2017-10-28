28.10.2017 (04:45)

До конца года в ВВО поступит очередная партия пожарно-технического имущества

До конца 2017 года в соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) поступит очередная партия нового пожарно-технического имущества.

Пожарные команды получат на вооружение около 5 тыс. рукавов и более 200 тонн пенообразователя.

Помимо этого в соединения и воинские части округа поступят около 15 тыс. порошковых огнетушителей ОП-4, более 2,7 тыс. углекислотных огнетушителей ОУ-3, а также иное пожарно-техническое имущество, в том числе пожарные щиты.

Кроме того, на вооружение поступят около 30 современных мотопомп «Гейзер» отечественного производства.

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