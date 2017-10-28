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28.10.2017 (04:17)

Школьников Комсомольска-на-Амуре приняли в ряды кадетов

Военнослужащие бомбардировочной авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, приняли участие в торжественной церемонии посвящения в кадеты учеников одной из школ Комсомольска-на-Амуре.

Перед началом церемонии состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине со дня образования Хабаровского края. Затем представители командования авиационной части обратились с приветственным словом к школьникам, их родителям, учителям и гостям мероприятия.

На торжественной церемонии школьники произнесли слова клятвы и получили удостоверения кадетов.

В ближайшее время для ребят будет организована экскурсия, в ходе которой они получат возможность ознакомиться с современными образцами техники, в том числе авиационной, стоящими на вооружении ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Кадетский корпус , Торжественные церемонии
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