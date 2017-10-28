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28.10.2017 (03:12)

Более 5 тыс. курсантов учебных центров ВВО приступили к сдаче выпускных экзаменов

К сдаче выпускных экзаменов приступили окружные центры подготовки младших специалистов и единственная в Восточном военном округе (ВВО) школа поваров, дислоцированные в Хабаровском и Забайкальском краях.

После успешного окончания испытаний более 5 тыс. курсантов учебных центров ВВО, прошедших подготовку по более 40 военным специальностям, пополнят соединения и воинские части округа. Это командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, РХБ защиты и войсковой ПВО.

Также для дальнейшего прохождения службы в ВВО отправятся более 600 поваров и хлебопеков.

Около 60 процентов выпускников подготовлено окружными учебными центрами для мотострелковых подразделений. 40 процентов – специалисты танковых войск и других военных профессий. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учебный центр , Восточный военный округ , Специальная подготовка , Учебный центр
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