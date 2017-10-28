28.10.2017 (09:59)

Десантники познакомили молодых граждан Рязани и области с деятельностью Защитника Отечества в День призывника

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) в городе Рязань провели с учащимися старших классов средних школ, колледжей и призывниками Рязанской области молодежно-патриотическую акцию «День призывника Рязанской области».

Патриотическое мероприятие проходило на территории парашютно-десантного полка воздушно-десантного соединения ВДВ.

На масштабном мероприятии присутствовали учащиеся из

15 общеобразовательных и специальных учебных заведений города Рязани. Кроме учащихся у десантников побывали призывники из Московского, Октябрьского, Советского и Железнодорожных военкоматов, а так же

7 команд «Юнармейцев» из Рязанской области.

Военнослужащие ВДВ познакомили прибывших молодых граждан с воздушно-десантным комплексом, где военнослужащие ежедневно отрабатывают мероприятия по подготовке к прыжку с парашютом. Каждый из участников «Дня призывника» смог вместе с десантниками попробовать свои силы в укладке парашюта.

На плаце воинской части юноши и девчата посмотрели самую современную военную боевую технику и оружие российского десанта, желающие попробовали примерить элементы боевой экипировки «Ратник», а в заключении разведывательное подразделение парашютно-десантного полка продемонстрировало выполнение приемов армейского рукопашного боя, провела мастер класс по владению стрелковым оружием и выполнению нормативов со средствами индивидуальной защиты.

Кроме активной части мероприятия дети смогли посетить места отдыха десантников и послушать песни на праздничном концерте посвященному патриотическому мероприятию.

Дети и учащиеся за время патриотического мероприятия смогли посетить комнату боевой славы воинской части ВДВ и познакомиться с историей воинской части и ее боевым путем.

В «День призывника» в Рязани, десантники смогли ознакомить около 300 учащихся, призывников и «Юнармейцев» Рязанской области с повседневной и учебно-боевой деятельностью защитника Отечества.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице