28.10.2017 (00:00)

Сегодня исполняется 69 лет армейской авиации Воздушно-космических сил

В нынешнем году с подразделениями армейской авиации проведено более 100 летно-тактических учений различного уровня, экипажи армейской авиации приняли участие практически во всех учениях Сухопутных и Воздушно-десантных войск, в том числе в международных – «Нерушимое братство - 2017», «БАРС-2017», «Индра-2017».

Общий налет в армейской авиации ВКС по итогам года составляет более 40 тысяч часов, в том числе более 8 тысяч часов ночью. Совершено более 4 тысяч вылетов на полигон с практическим бомбометанием, пусками ракет, стрельбой из авиационной пушки.

План боевой подготовки выполнен в полном объеме. По сравнению с прошлым учебным годом интенсивность боевой подготовки увеличилась в среднем на 10%.

«Уже второй год подряд новая авиационная техники поступает в войска опережающими темпами и на сегодня 75% воинских частей армейской авиации полностью оснащены новыми образцами авиационной техники, в остальных частях – модернизированные образцы техники» – заявил начальник отдела боевой подготовки армейской авиации ВКС генерал-майор Олег Чесноков.

28 октября 1948 года была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду авиации ВВС.

За более чем полувековую историю армейской авиации ее экипажи выполняли задачи во многих «горячих точках» как на территории России, так и за пределами нашего государства.

Сегодня на вооружении армейской авиации ВКС находятся одни из лучших в мире вертолеты, такие как Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М, Ми-26, Ми-8 и его современные модификации, а также учебные вертолеты «Ансат-У» и Ка-226.

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