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27.10.2017 (21:12)

ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская академия» принимает делегацию из Пакистана

В ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» посетила делегация Исламской Республики Пакистан.

В историческом здании Военно-морской академии иностранных гостей во главе с заместителем начальника Военно-морского колледжа коммодором Саед Фазил Хамидом принял временно исполняющий обязанности начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Александр Карпов.

Пакистанские специалисты ознакомились с возможностями обучения военных моряков по программам подготовки иностранных военнослужащих. Состоялось обсуждение вопросов развития связей между военно-учебными заведениями.

В Военно-морском институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» прошла встреча временно исполняющего обязанности начальника института капитана 1 ранга Игоря Неклюдова и представителей Исламской Республики Пакистан по вопросам подготовки кадров для ВМС.

Для делегации была проведена экскурсия по Военно-морскому институту, его музею, некоторым кафедрам, библиотеке. Особое внимание уделялось системе подготовки курсантов с использованием современных информационных технологий. Продемонстрированы возможности специального тренажерного комплекса «Регель», установленного на кафедре кораблевождения и предназначенного для практической подготовки вахтенных офицеров безопасности мореплавания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Международная деятельность , Визит
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