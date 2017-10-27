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27.10.2017 (21:06)

ДОСААФ Москвы организовал площадку по выполнению нормативов ГТО

В рамках первого этапа физкультурно-спортивного фестиваля "ГТО – одна страна, одна команда!" на днях ДОСААФ города Москвы организовало работу площадки по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе ГБОУ "Школа № 1529".

В мероприятии приняли участие более 150 человек из числа обучающихся образовательного учреждения от 4-го до 11-го классов и преподавательского состава.

На площадке ГТО были организованы места для тестирования в стрельбе из пневматического оружия, подтягивания из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на полу, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, метание теннисного мяча в цель и челночный бег 3х10 м.

Сотрудничество ДОСААФ города Москвы с ГБОУ "Школа № 1529" будет продолжено, на ноябрь и декабрь 2017 г. запланированы спортивно-массовые и патриотические мероприятия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт
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