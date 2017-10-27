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27.10.2017 (21:02)

Военнослужащие косулинской воинской части прикоснулись к событиям 100-летней давности

Поездка была организована силами прихода во имя святых мучеников Флора и Лавра с. Косулино, в рамках духовного окормления Вооруженных сил РФ Русской Православной Церковью.

Целью поездки было ознакомление воинов, проходящих срочную службу, со страницами нашей истории, связанных с именем последнего русского императора Николая II и его семьи, трагически окончивших свой земной путь на Екатеринбургской земле.

В ходе экскурсии, проведенной экскурсоводом монастыря Евгением, военнослужащие узнали историю возникновения и значение монастыря, основанного на месте «Уральской Голгофы». Они посетили монастырские храмы и приложились к различным святыням, находящимся в монастыре. Среди которых особое место занимает крест-мощевик, связанный с именем последнего государя-императора Николая II.

После экскурсии паломники смогли по достоинству оценить вкус монастырской трапезы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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