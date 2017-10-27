27.10.2017 (20:03)

ФБУ «Авиалесоохрана» будет использовать АИС «Оборонлес» для контроля за пожароопасной ситуацией в лесах гослесфонда

26 октября начальником ФБУ «Авиалесоохрана» Виталием Акбердиным и начальником ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Дмитрием Ольховиком подписан договор об использовании программы для ЭВМ «Специализированная автоматизированная информационная система «Оборонлес».

Система АИС «Оборонлес» ведет непрерывный мониторинг пожарной обстановки на территории Российской Федерации не только с помощью космических спутников, но и с использованием видеомониторинга. Система агрегирует всю доступную информацию о текущем состоянии лесов и позволяет обнаружить любые нарушения, в том числе незаконные рубки деревьев на площади от 0,3 га.

На сегодняшний день система введена в опытную эксплуатацию во всех 39 филиалах «Оборонлеса». Также АИС «Оборонлес» внедрена в 22 субъектах Российской Федерации, используется всеми региональными управлениями МЧС России, Национальным центром управления обороной Российской Федерации, полномочными представительствами Президента в регионах.

АИС «Оборонлес» — это качественный скачок в борьбе с лесными пожарами. Система, совместно разработанная специалистами Минобороны России и ракетно-космической отрасли, позволяет обнаружить лесные пожары на площади от 0,1 га.

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