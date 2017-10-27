27.10.2017 (19:38)
В Сызрани прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню армейской авиации
В филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в Сызрани прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню армейской авиации.
На торжественном собрании личный состав поздравили врио начальника филиала полковник Владимир Ткач, председатель Совета ветеранов Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков полковник в отставке Виктор Рудиков, представители администрации города и общественных организаций.
Наиболее отличившиеся военнослужащие и гражданский персонал были отмечены в приказе начальника вуза.
По завершении мероприятия состоялся праздничный концерт, на котором выступили участники художественной самодеятельности училища.
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