27.10.2017 (18:33)

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с главой военного ведомства Сальвадора дивизионным генералом Давидом Мунгиа

Сегодня состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Фомина с главой военного ведомства Сальвадора дивизионным генералом Давидом Мунгиа.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы российско-сальвадорского военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны с удовлетворением отметили стремление оборонных ведомств России и Сальвадора к укреплению всесторонних связей.

Подтвержден обоюдный настрой на развитие диалога и практического взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран.

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