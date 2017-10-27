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27.10.2017 (18:33)

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с главой военного ведомства Сальвадора дивизионным генералом Давидом Мунгиа

Сегодня состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Фомина с главой военного ведомства Сальвадора дивизионным генералом Давидом Мунгиа.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы российско-сальвадорского военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны с удовлетворением отметили стремление оборонных ведомств России и Сальвадора к укреплению всесторонних связей.

Подтвержден обоюдный настрой на развитие диалога и практического взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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