27.10.2017 (18:07)

В Санкт-Петербурге пройдет научно-историческая конференция, посвященная 190-летию создания Управления навигации и океанографии Минобороны России

Научно-историческая конференция, посвященная 190-летию со дня создания Управления навигации и океанографии Минобороны России пройдет 30 октября в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге.

На форуме пойдет речь о достижениях российских военных гидрографов за период с момента основания 1 октября 1827 года (13 октября по новому стилю) Управление генерал-гидрографа – прообраз сегодняшнего Главного управления навигации и океанографии, которое на всем протяжении своей деятельности решало основную задачу – навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности мореплавания кораблей Военно-Морского Флота и гражданских судов.

В конференции примут участие главнокомандующий ВМФ, губернатор Санкт-Петербурга, Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, руководство штаб-квартиры РГО, личный состав Управления навигации и океанографии, Военного учебно-научного центра ВУНЦ ВМФ, начальники гидрографических служб флотов, ученые и полярные исследователи.

Планируется, что на прямую видеосвязь с участниками форума выйдут представитель штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже Владимир Рябинин, генеральный секретарь Международной гидрографической организации (Монако) Матиас Йонас, секретарь Международной Ассоциации маячных служб Френсис Захарие, представители гидрографических служб флотов (из пунктов дислокации флотов).

Вниманию участников будут представлены уникальные отчеты о современных экспедициях военных гидрографов Северного, Тихоокеанского флотов, информация об открытии новых островов в Арктике, устранении белых пятен в Мировом океане, создании новых навигационных карт, изучении новых морских районов в арктической и антарктической зоне.

Участники мероприятия и журналисты ознакомятся с уникальными документами истории океанографических исследований, истории маячного дела, крупнейшей адмиралтейской коллекцией навигационных карт Мирового океана, а также с перспективами развития гидрографической службы ВМФ России.

Представители ОПК расскажут о перспективах переоснащения состава гидрографических судов ВМФ и создании новых средств гидрографических исследований.

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