27.10.2017 (17:55)

В Амурской области в общевойсковом объединении ВВО перед прибытием молодого пополнения установили бактерицидные рециркуляторы

В общевойсковой армии ВВО, со штабом дислокации в Белогорске Амурской области, в рамках подготовки к прибытию молодого пополнения в казармах установлены бактерицидные рециркуляторы для очистки воздуха закрытого типа.

Военными медиками организована вакцинация всего личного состава – как военнослужащих по призыву, так и проходящих военную службу по контракту.

Кроме того, тыловики с наступлением низких температур включили продукты с повышенной калорийностью в рацион питания военнослужащих. Дополнительно во время полевых занятий по боевой подготовке выдаются лук, чеснок и сало.

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