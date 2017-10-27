27.10.2017 (17:55)
В Амурской области в общевойсковом объединении ВВО перед прибытием молодого пополнения установили бактерицидные рециркуляторы
В общевойсковой армии ВВО, со штабом дислокации в Белогорске Амурской области, в рамках подготовки к прибытию молодого пополнения в казармах установлены бактерицидные рециркуляторы для очистки воздуха закрытого типа.
Военными медиками организована вакцинация всего личного состава – как военнослужащих по призыву, так и проходящих военную службу по контракту.
Кроме того, тыловики с наступлением низких температур включили продукты с повышенной калорийностью в рацион питания военнослужащих. Дополнительно во время полевых занятий по боевой подготовке выдаются лук, чеснок и сало.
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