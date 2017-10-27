27.10.2017 (17:30)

В Подмосковье в учебном центре инженерных войск проходит сбор с инструкторами минно-розыскной службы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player сбор с инструкторами-кинологами минно-розыскной службы в Подмосковье

В учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ расположенном в п. Николо-Урюпино Московской области, проходит сбор с инструкторами минно-розыскной службы, прибывшими из различных военных округов. Во время сборов они отработают порядок проверки объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) с помощью служебных собак.

Военнослужащие с помощью питомцев центра выполняют учебные задачи по поиску ВОП, в том числе на людях, в автотранспорте и ручной клади, процесс обучения включает также прохождение полосы препятствий.

Сбор проводится в течении трех месяцев, после чего инструкторы отправятся к местам своей службы.

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