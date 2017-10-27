Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

27.10.2017 (17:30)

В Подмосковье в учебном центре инженерных войск проходит сбор с инструкторами минно-розыскной службы

Фото Видео

В учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ расположенном в п. Николо-Урюпино Московской области, проходит сбор с инструкторами минно-розыскной службы, прибывшими из различных военных округов. Во время сборов они отработают порядок проверки объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) с помощью служебных собак.

Военнослужащие с помощью питомцев центра выполняют учебные задачи по поиску ВОП, в том числе на людях, в автотранспорте и ручной клади, процесс обучения включает также прохождение полосы препятствий.

Сбор проводится в течении трех месяцев, после чего инструкторы отправятся к местам своей службы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false