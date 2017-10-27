27.10.2017 (17:30)
В Подмосковье в учебном центре инженерных войск проходит сбор с инструкторами минно-розыскной службы
В учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ расположенном в п. Николо-Урюпино Московской области, проходит сбор с инструкторами минно-розыскной службы, прибывшими из различных военных округов. Во время сборов они отработают порядок проверки объектов инфраструктуры на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) с помощью служебных собак.
Военнослужащие с помощью питомцев центра выполняют учебные задачи по поиску ВОП, в том числе на людях, в автотранспорте и ручной клади, процесс обучения включает также прохождение полосы препятствий.
Сбор проводится в течении трех месяцев, после чего инструкторы отправятся к местам своей службы.
Метки: