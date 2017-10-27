27.10.2017 (17:15)

В Мурманске состоится посвящение в нахимовцы 240 подростков

240 воспитанников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург) будут торжественно посвящены в нахимовцы.

Церемония посвящения пройдет 28 октября в Мурманске, на плацу учебного заведения. В мероприятии примут участие представители Главного командования ВМФ, Северного флота, городской администрации, ветераны флота, родные и близкие ребят.

Каждый из воспитанников произнесет перед строем своих товарищей торжественную клятву и станет полноправным членом флотского нахимовского братства, объединенного лучшими боевыми традициями Военно-Морского Флота и историческими традициями нахимовских училищ.

«Это волнующее для каждого из воспитанников событие, своими корнями оно уходит далеко в историю. Впервые такая церемония пройдет на земле Заполярья, и это волнует по-особенному», –– отметил начальник Нахимовского военно-морского училища контр-адмирал Алексей Максимчук.

Санкт-Петербургское Нахимовское военное училище имеет также филиалы в Севастополе и Владивостоке.

Мурманский филиал стал третьим и самым северным филиалом.

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