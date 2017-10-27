27.10.2017 (16:45)

Экипажи военно-транспортной авиации налетали более 150 часов в ходе летно-тактического учения

В Тверском соединении военно-транспортной авиации (ВТА) завершилось масштабное летно-тактическое учение (ЛТУ).

В рамках мероприятия экипажи ВТА совершили более 50 самолетовылетов и 30 вертолетовылетов. Суммарный налет составил свыше 150 часов.

В учении было задействовано более 10 аэродромов в Краснодарском крае, Липецкой, Нижегородской, Ивановской, Ульяновской областях и в другие регионах на территории Южного и Западного военных округов. Всего в ЛТУ участвовало около 60 экипажей самолетов и вертолетов, включая Ил-76, Ан-2, МиГ-31БМ, Су-35С, Су-34, А-50, Ил-22 и Ми-8. Также в учении были задействованы подразделения Воздушно-десантных войск, авиационное обеспечение выполняли летчики Липецкого авиацентра.

В настоящий момент вся авиационная техника доставлена в пункты постоянной дислокации.

Справочно:

В ходе учений экипажи Ил-76 трех авиационных полков из Тверской, Псковской, Ростовской областей перебазировались на оперативные аэродромы в Краснодаре, Армавире и Крымске, обеспечили десантирование более 2,5 тысяч военнослужащих ВДВ, а также отработали наиболее сложный элемент посадки под большим углом и на сверхкороткой дистанции – «афганский заход».

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Летно-тактическое учение с соединением ВТА проходило под руководством командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.