27.10.2017 (16:45)
Экипажи военно-транспортной авиации налетали более 150 часов в ходе летно-тактического учения
В Тверском соединении военно-транспортной авиации (ВТА) завершилось масштабное летно-тактическое учение (ЛТУ).
В рамках мероприятия экипажи ВТА совершили более 50 самолетовылетов и 30 вертолетовылетов. Суммарный налет составил свыше 150 часов.
В учении было задействовано более 10 аэродромов в Краснодарском крае, Липецкой, Нижегородской, Ивановской, Ульяновской областях и в другие регионах на территории Южного и Западного военных округов. Всего в ЛТУ участвовало около 60 экипажей самолетов и вертолетов, включая Ил-76, Ан-2, МиГ-31БМ, Су-35С, Су-34, А-50, Ил-22 и Ми-8. Также в учении были задействованы подразделения Воздушно-десантных войск, авиационное обеспечение выполняли летчики Липецкого авиацентра.
В настоящий момент вся авиационная техника доставлена в пункты постоянной дислокации.
Справочно:
В ходе учений экипажи Ил-76 трех авиационных полков из Тверской, Псковской, Ростовской областей перебазировались на оперативные аэродромы в Краснодаре, Армавире и Крымске, обеспечили десантирование более 2,5 тысяч военнослужащих ВДВ, а также отработали наиболее сложный элемент посадки под большим углом и на сверхкороткой дистанции – «афганский заход».Летно-тактическое учение с соединением ВТА проходило под руководством командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.