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27.10.2017 (16:09)

Офицеры управления 58-й армии сдали итоговую проверку за зимний период обучения во Владикавказе

Под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по работе с личным составом генерал-майора Владимира Жарова руководящий состав 58-й армии прошел проверку в ходе теоретических и практических занятий по основным предметам профессионально-должностной, строевой и физической подготовки, стрельбе из штатного оружия.

В ходе контрольных занятий были оценены строевая выучка личного состава, знания и навыки по общественно-государственной, тактической, физической и специальной подготовке.

У военнослужащих также проверили знания основ радиационной химической и биологической защиты, оценили их умение вести огонь из штатного стрелкового оружия. Наряду с этим были проверены вопросы поддержания боеготовности техники и вооружений, укрепления воинской дисциплины и правопорядка в воинских коллективах, развития инфраструктуры военных городков, социальной защищенности военнослужащих и членов их семей.

Также в ходе проверки была проведена совместная штабная тренировка с управлением 58-й общевойсковой армии и штабом ЮВО. Штаб 58-й армии в течение трех суток отработал комплекс задач по непрерывному управлении действиями подчиненных сил в ходе условного боя, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

Всего в проверке приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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