27.10.2017 (15:41)
Военнослужащие соединения РЭБ Восточного военного округа предотвратили захват условными диверсантами колонны военной техники
С соединением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированным в Хабаровском крае, проведено тактико-специальное учение по отражению нападения условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). По замыслу мероприятия автомобильная колонна подразделения РЭБ при совершении марша подверглась нападению «диверсантов».
В рамках практической части учения военнослужащие своевременно обнаружили диверсионную группу, вступили в бой и уничтожили условных диверсантов, при этом водители передвижных станций РЭБ выполнили маневры по выводу техники из-под огня.
Помимо этого, расчеты подвижных комплексов РЭБ при совершении марша отработали вопросы подавления сигналов мобильной связи в заданных районах.
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