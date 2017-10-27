27.10.2017 (15:41)

Военнослужащие соединения РЭБ Восточного военного округа предотвратили захват условными диверсантами колонны военной техники

С соединением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированным в Хабаровском крае, проведено тактико-специальное учение по отражению нападения условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). По замыслу мероприятия автомобильная колонна подразделения РЭБ при совершении марша подверглась нападению «диверсантов».

В рамках практической части учения военнослужащие своевременно обнаружили диверсионную группу, вступили в бой и уничтожили условных диверсантов, при этом водители передвижных станций РЭБ выполнили маневры по выводу техники из-под огня.

Помимо этого, расчеты подвижных комплексов РЭБ при совершении марша отработали вопросы подавления сигналов мобильной связи в заданных районах.

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