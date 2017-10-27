27.10.2017 (15:26)

На областном сборном пункте Курганской области прошел День открытых дверей

В областном сборном пункте Курганской области в рамках проходящего призыва граждан на военную службу «Осень-2017» был проведён День открытых дверей, ставший в Зауралье уже традиционным.

Военный комиссар Курганской области Эдуард Лобачев в своём выступлении перед призывниками и их родителями отметил тот факт, что подавляющее большинство отзывов из воинских частей о службе зауральцев –положительного характера.

Прошёл ряд мероприятий военно-патриотического досугового характера - перед ребятами и присутствующими гостями выступили творческие коллективы Курганской области, организована передвижная выставка Курганского областного художественного музея «Люди и судьбы».

Вниманию родителей будущих воинов и представителей общественности были представлены образцы современной формы одежды солдат и сержантов Российской армии, содержимое несессеров, с которыми предстоит отправиться в войска, казарма сборного пункта, предназначенная для размещения личного состава, столовая, бытовые помещения.

Таким образом, было наглядно продемонстрировано, что на сборном пункте есть всё необходимое для успешного проведения призывной кампании, чтобы призывники чувствовали себя комфортно.

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