27.10.2017 (15:17)

В Поволжье завершилась контрольная проверка войск с привлечением более 10 тыс. военнослужащих

В регионах Поволжья завершилась контрольная проверка воинских частей и соединений Центрального военного округа, в котором принимали участие более 10 тыс. военнослужащих и было задействовано свыше 3 тыс. единиц военной техники.

Проверка проходила в два этапа на нескольких полигонах в Пензенской, Самарской, Оренбургской областях и Башкирии. Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения поднимались по тревоге, приводились в высшие степени боевой готовности, совершали марши на полигоны, выполняли стрельбы из штатного вооружения и военной техники. Военнослужащие выполнили на оценку нормативы по огневой, тактической, специальной, военно-медицинской и физической подготовкам.

В ходе проверки были проведены четыре тактических учения в дневное и ночное время. За время проверки было использовано более 100 тыс. боеприпасов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице