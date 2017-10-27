27.10.2017 (15:17)
В Поволжье завершилась контрольная проверка войск с привлечением более 10 тыс. военнослужащих
В регионах Поволжья завершилась контрольная проверка воинских частей и соединений Центрального военного округа, в котором принимали участие более 10 тыс. военнослужащих и было задействовано свыше 3 тыс. единиц военной техники.
Проверка проходила в два этапа на нескольких полигонах в Пензенской, Самарской, Оренбургской областях и Башкирии. Мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения поднимались по тревоге, приводились в высшие степени боевой готовности, совершали марши на полигоны, выполняли стрельбы из штатного вооружения и военной техники. Военнослужащие выполнили на оценку нормативы по огневой, тактической, специальной, военно-медицинской и физической подготовкам.
В ходе проверки были проведены четыре тактических учения в дневное и ночное время. За время проверки было использовано более 100 тыс. боеприпасов.