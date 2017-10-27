27.10.2017 (14:37)

На сборном пункте Республики Татарстан состоялся День открытых дверей

На сборном пункте Татарстана под руководством военкома региона Сергея Погодина состоялся первый в осенней призывной кампании День открытых дверей.

Родители и родственники призывников, а также представители общественных организаций и средств массовой информации смогли увидеть организацию отправки молодого пополнения для прохождения службы в воинские части. Им была представлена возможность осмотреть пункт выдачи персональных электронных и банковских карт, кабинеты военно-врачебной комиссии, пункта переодевания, учебных классов, спальное помещение и столовую. С презентацией социального проекта «Позвони маме» перед призывниками и приглашёнными выступил руководитель проекта Юрий Сметана, который специально приехал из Москвы.

С напутственными словами к призывникам обратились военный комиссар региона Сергей Погодин, председатель комитета Республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) «Союза ветеранов Республики Татарстан» генерал-майор в отставке Ахат Юлашев, начальник штаба регионального отделения Юнармии генерал-майор в отставке Александр Бородин, командир бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа полковник Сергей Тихонов. Призывников благословили руководитель отдела по взаимоотношению с Вооружёнными силами РФ и правоохранительными органами Казанской Епархии Отец Виталий и руководитель отдела дагвата Духовного управления мусульман республики Нияз Хазрат Сабиров.

Также в мероприятии приняла участие делегация Управления здравоохранения г. Якутска Республики Саха, прибывшая для ознакомления с опытом работы ВВК военного комиссариата.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице