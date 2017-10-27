27.10.2017 (14:29)

Экипаж БДК «Иван Грен» провел артиллерийские стрельбы в море

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен», находящийся на заводских ходовых испытаниях в Балтийском море, провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 30-мм артиллерийской установки.

В качестве мишени был задействован корабельный щит, имитирующий надводный корабль противника.

В ходе выхода в море также были проверены комплексы связи, а также работа носового и кормового высадочных устройств.

БДК «Иван Грен» — головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро».

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