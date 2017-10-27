27.10.2017 (14:13)

В КВЦ «Патриот» состоялась XXI научно-практическая конференция, приуроченная к 60-летию Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова

26-27 октября на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» состоялась традиционная XXI межведомственная научно-практическая конференция, посвященная совершенствованию управления космическими аппаратами и информационному обеспечению их запусков, приуроченная к 60-летию Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

В работе форума приняли участие специалисты из более 30 ведущих организаций ракетно-космической отрасли Российской Федерации, научно-исследовательских организаций и вузов Министерства обороны, ветераны космических войск.

Вниманию участников конференции были представлены более 70 докладов, касающихся основных направлений совершенствования бортовых систем российских космических аппаратов и наземных комплексов управления, методов информационно-аналитического, командно-программного и навигационно-баллистического обеспечения наземного автоматизированного комплекса управления, решения актуальных проблем управления, контроля и испытаний космических систем и комплексов, возможностей применения инновационных технологий и перспективных научных подходов в отечественной космической отрасли, а также методов повышения эффективности применения и всестороннего обеспечения деятельности воинских частей Главного испытательного космического центра.

Важнейшими темами обсуждения участников конференции стали повышение эксплуатационных характеристик и расширение функциональных возможностей российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, особенности сбора и обработки телеметрической информации ракет-носителей различных типов, в том числе семейства «Ангара», перспективы развития Государственной системы единого времени и эталонных частот Министерства обороны РФ, сети квантово-оптических систем наземного автоматизированного комплекса управления КА.

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