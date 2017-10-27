27.10.2017 (14:03)

Большой десантный корабль Черноморского флота «Орск» вышел в море после планового ремонта

Большой десантный корабль (БДК) «Орск» вышел в море для проверки работы главной энергетической установки на различных режимах хода после завершения планового ремонта.

Ремонт корабля проходил в ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации в Севастополе.

После завершения ремонтных работ экипаж БДК «Орск» приступил к проведению обязательного цикла мероприятий по вводу корабля в боевой состав Черноморского флота.

Справочно:

БДК «Орск» входит в состав бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы. Водоизмещение — 4650 т. Длина — 113,1 м, ширина — 15,6 м, осадка — 4,5 м. Скорость хода максимальная — 16,5 узлов. Дальность плавания — 10 тыс. миль при 15 узлах. Силовая установка: 2 дизеля, 2 винта, 9000 л.с. Вместимость — до 1,5 тыс. тонн техники и грузов. Вооружение: 1х2 57-мм артустановка ЗИФ-31Б. Экипаж — 55 чел.

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