27.10.2017 (13:56)

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27ПС провели полеты в Атлантическом океане

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27ПС, базирующихся на корветах «Бойкий» и «Сообразительный», выполнили комплекс полетов в восточной части Атлантического океана.

В ходе проведения плановых полетов вертолетчики Балтийского флота совместно с экипажами корветов провели тренировки по поиску подводных лодок, а также по условному применению противолодочного вооружения.

Экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС провел тренировку по спасению тонущего человека. Специальный манекен, который имитировал тонущего моряка, был обнаружен, и поднят авиационными спасателями на борт поисково-спасательного вертолета.

Кроме того, на кораблях прошли тренировки групп антитеррора, состоящих из морских пехотинцев Балтийского флота. «Черные береты» отработали действия по посадке и высадке из вертолёта Ка-27ПС, подъему на борт кораблей с быстроходных лодок по штормтрапам, обследованию внутренних помещений, провели учебный бой на верхних палубах.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и среднего морского танкера «Кола» покинул Балтийск 14 октября и взял курс в Атлантический океан в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

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