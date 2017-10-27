27.10.2017 (13:42)

Учебному центру боевого применения ракетных войск и артиллерии СВ вручена Грамота Верховного Главнокомандующего ВС РФ

Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал-полковник Олег Салюков вручил Грамоту Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 60-му учебному центру боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. (Астраханская область).

«За 57 лет своего существования учебным центром пройден большой и славный путь в подготовке ракетных бригад Сухопутных войск к боевому применению, обучению младших специалистов войск, освоении и перевооружении Сухопутных войск на новые ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня», — сказал главнокомандующий СВ, передавая грамоту начальнику учебного центра.

Кроме того, генерал-полковник Олег Салюков осмотрел объекты инфраструктуры учебного центра, заслушал доклады должностных лиц, ответственных за капитальное строительство казарменного фонда, мест размещения и питания военнослужащих, учебно-материальной базы, которое проводится в настоящее время.

В завершение рабочей поездки главнокомандующий СВ вручил ряд наград ветеранам и военнослужащим учебного центра.

В настоящее время 60-й учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии СВ является ведущим в системе переподготовки соединений (воинских частей, подразделений) РВиА ВС РФ на новые ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня («Искандер-М», «Смерч», «Ураган» и др.).

Также учебный центр задействован в реализации единой военно-технической политики по развитию систем вооружения РВиА ВС РФ и подготовке младших специалистов для соединений (воинских частей, подразделений) РВиА ВС РФ.

Справочно:

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 5 мая 2009 г. № 503 «О Грамоте Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и благодарности Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации» награждение грамотой является формой поощрения за заслуги в исполнении воинского долга, обеспечении безопасности государства и укреплении его обороноспособности.

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