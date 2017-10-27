27.10.2017 (13:33)

В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России с участием руководящего состава Вооружённых Сил, представителей органов государственной власти, промышленного комплекса и общественных организаций.

Обозначая повестку дня, Министр обороны предложил начать работу с вопроса, связанного с совершенствованием морских сил общего назначения Северного флота.

Он напомнил, что в апреле на заседании Военно-промышленной комиссии Президент России определил приоритеты в развитии Военно- Морского Флота на ближайшие годы.

Среди них – постоянное военно-морское присутствие России во всех стратегически важных районах Мирового океана.

«Эту задачу флот решал и раньше. Но в условиях нестабильной военно-политической обстановки она приобрела особую значимость», –– подчеркнул Министр обороны. В качестве примера он привел ситуацию в Сирии.

В связи с этим в восточной части Средиземного моря на постоянной основе действует российская военно-морская группировка, которая успешно решает боевые задачи по поддержке правительственных войск этой страны.

Глава военного ведомства также отметил, что за последние два года количество деловых заходов в иностранные порты кораблей и судов Северного флота выросло почти в два раза –– с 25 до 49.

Расширяется география присутствия флота в районах Средиземноморья и Африки.

В этом месяце завершил выполнение задач по борьбе с пиратством в Аденском заливе и осуществил деловой заход в египетский порт Александрия большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

В августе-октябре отряд боевых кораблей Северного флота совершил поход по акватории Северного морского пути, во время которого были отработаны вопросы высадки подразделений арктической бригады на побережье и острова архипелагов, а также применения ракетного оружия в арктических условиях.

Министр обороны подчеркнул, что военно-морское присутствие наших кораблей в стратегически важных районах Мирового океана, а также контроль за действиями военно-морских сил иностранных государств обеспечивают силы общего назначения флотов.

Участники заседания обсудили, насколько эффективно эта задача решается Северным флотом.

Следующий вопрос повестки дня касался выполнения майских указов Президента России 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

В рамках данной темы был рассмотрен ход реализации плана деятельности Западного военного округа.

«Прежде всего хочу отметить, что военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остаётся напряжённой и имеет тенденцию к обострению», –– заявил в связи с этим Министр обороны.

В Прибалтике и Польше развёрнуты четыре многонациональные батальонные тактические группы общей численностью до 5000 военнослужащих.

В Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации сухопутных войск США.

В странах Восточной Европы ведутся работы по развёртыванию элементов системы ПРО.

Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооружённых сил стран - членов блока вблизи российских границ.

Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений.

«В сложившейся обстановке мы реализуем комплекс мер по нейтрализации возникающих вызовов и угроз. В соответствии с Планом деятельности совершенствуется боевой состав войск Западного военного округа и система их базирования», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

В частности, в текущем году проведено более 20 организационных мероприятий, направленных на повышение боевого потенциала округа.

Большое внимание уделяется обеспечению войск современным вооружением, военной и специальной техникой. До конца года они получат более 1800 единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для её хранения и обслуживания.

Особое внимание уделяется совершенствованию уровня подготовки личного состава и органов военного управления.

В этом году основные усилия были направлены на успешное проведение российско-белорусского стратегического учения «Запад- 2017».

В ходе его подготовки был реализован комплекс мероприятий по отработке действий в составе межвидовых группировок войск на операционных направлениях с учётом опыта операции в Сирии.

В учении были задействованы органы военного управления и войска Западного военного округа, соединения и воинские части других военных округов и вооружённых сил Республики Беларусь, федеральные органы исполнительной власти.

Как отметил Министр обороны, «цели учения достигнуты».

Вооружённые силы России и Белоруссии показали высокую эффективность и слаженность действий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Глава военного ведомства предложил участникам заседания рассмотреть предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности Западного военного округа.

Особое внимание Сергей Шойгу уделил повышению эффективности работы с личным составом Вооружённых Сил.

Он сообщил, что социологические данные –– а в Вооруженных Силах ежегодно проводится не менее 18 мониторинговых исследований –– показывают, что «в текущем году достигнут самый высокий за последнее время уровень морально-психологического состояния всех категорий личного состава».

При этом неуклонно снижается количество преступлений и происшествий.

Военнослужащие демонстрируют примеры мужества, высокого воинского мастерства, успешно действуют на боевом дежурстве, в ходе учений и при ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Эти результаты достигнуты благодаря целенаправленной работе с личным составом», –– подчеркнул Министр обороны, добавив, что «за последние годы нам удалось создать эффективную психологическую службу, в которую входят более 2500 квалифицированных специалистов, в том числе 326 офицеров.

Ежедневно они обследуют более 45тысяч военнослужащих, заступающих в караул и на боевое дежурство, определяют психологическую совместимость личного состава при комплектовании подразделений, экипажей, расчётов, тактических групп и групп специального назначения.

Результативно работают мобильные группы психологов.

Отдельно остановился Министр обороны на решении задач по поддержанию высокого морального духа российских военнослужащих в Сирии, отметив, что «решаются они успешно».

Вот только несколько примеров деятельности в этом направлении, заслуживающих внимания в качестве положительного опыта.

Используется перспективный пункт психологической работы «Геосфера», хорошо зарекомендовавший себя в ходе учения «Запад- 2017».

Развёрнута современная цифровая типография, выпускающая обновлённую полноцветную газету «Русский витязь», а также газету на арабском языке «Вместе к миру», которая распространяется в сирийской армии.

За время проведения операции в Сирии состоялось почти 190 концертов с участием 120 творческих коллективов и отдельных исполнителей.

В целом в Вооруженных Силах ежегодно реализуется более 50 культурных проектов, в том числе фестивали «Музыкальный парад», «Фотовзгляд», «Крымская волна», конкурс видеороликов «Армия в кадре» и многие другие.

В этом году в них приняли участие более 100 тысяч человек.

Министр обороны подчеркнул, что в результате проводимых мероприятий в Вооруженных Силах значительно вырос уровень доверия в обществе к Армии России. По данным независимых социологических исследований, в текущем году он составил 89 процентов.

Также на заседании Коллегии были обсуждены перспективы развития беспилотной авиации в Вооружённых Силах.

Министр обороны напомнил, что активная работа по её созданию началась в 2013 году.

За прошедшее время была проделана значительная работа в этом направлении. Расширен круг задач, решаемых с привлечением беспилотных летательных аппаратов. Постоянно улучшаются способы их применения.

БПЛА эффективно используются для ведения воздушной разведки, инженерного обеспечения, радиоэлектронной борьбы, обеспечения связи, а также в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

«Сирийский опыт показывает, что в современных войнах и вооружённых конфликтах возрастает роль робототехнических комплексов», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

Силами беспилотников обеспечивается круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории Сирии.

Получаемая ими информация в режиме реального времени поступает в группу боевого управления Министерства обороны в Москве и на пункты управления российской группировки войск, что позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации.

Применение беспилотных летательных аппаратов заметно повысило возможности авиации, ракетных войск и артиллерии по уничтожению объектов бандформирований.

С начала сирийской операции интенсивность использования беспилотников возросла более чем в 2,5 раза.

Если в 2015 году ежемесячно выполнялось до 400 разведвылетов, то сегодня каждый месяц совершается свыше 1000 запусков беспилотных летательных аппаратов.

Всего за время действий российской группировки беспилотники применялись 16 тысяч раз, их общий налёт составил 96 тысяч часов.

Глава военного ведомства проинформировал, что «в ближайшее время на оснащение Вооруженных Сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи».

Участники заседания рассмотрели предложения по повышению эффективности использования и дальнейшему развитию беспилотной авиации.

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