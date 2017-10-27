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27.10.2017 (13:25)

В Приднестровье проведены занятия с российскими военнослужащими по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятия по противодействию терроризму.

В занятиях по противодействию терроризму приняло участие около 50 военнослужащих ОГРВ ПРРМ и было задействовано 10 единиц военной техники.

По замыслу тренировки условные террористы совершили нападение на штаб ОГРВ ПРРМ с целью захвата заложников из числа командования ОГРВ ПРРМ, завладения секретными документами и уничтожения узла связи. В ходе занятий подразделение противодействия терроризму отработало вопросы выдвижения к месту захвата условными террористами, а также отражения нападения и ликвидации диверсионно-террористических групп в условиях городского боя.

При проведении тренировки по противодействию терроризму особое внимание уделялось скрытному передвижению малых тактических групп и блокированию условных террористов для недопущения их усиления дополнительными ресурсами.

Занятия по противодействию терроризму в ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Сухопутные войска , Антитеррор , Боевая подготовка
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