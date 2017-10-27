27.10.2017 (13:11)
В 2017 году количество обращений граждан в Минобороны по вопросам жилищного обеспечения сократилось на 42%
В результате эффективной работы Департамента жилищного обеспечения Минобороны России по обеспечению военнослужащих жильем в 2017 году количество обращений от граждан сократилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Непосредственно руководителем Департамента и заместителями руководителя еженедельно проводится личный прием граждан. Только с начала 2017 года принято более 400 человек.
Снижение количества обращений свидетельствует о снижении уровня напряженности среди военнослужащих в вопросах жилищного обеспечения.
Департаментом постоянно проводится целенаправленная работа по обеспечению максимальной открытости информации по вопросам жилищного обеспечения, а также поддержанию конструктивного диалога с гражданами.
Кроме того, вся необходимая информация по порядку действий для получения жилья размещена на официальном сайте Министерства обороны России в разделе жилищного обеспечения, там же можно задать свой вопрос через форму обратной связи. Ежедневно работает «горячая линия» Департамента.