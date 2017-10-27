27.10.2017 (12:34)

Ежегодный прирост потенциальных участников военной ипотеки составляет около 20 тыс. человек

В настоящее время численность военнослужащих - участников НИС Минобороны составляет 202 тыс. В сравнении с 2012 годом численность участников возросла в 2,3 раза.

В связи с этим необходимо отметить, что более половины (53%) участников НИС включены в систему в добровольном порядке. Военнослужащие, выбирая между такими формами жилищного обеспечения как квартира, жилищная субсидия, государственный жилищный сертификат и военная ипотека, остановили свой выбор на военной ипотеке, избрав именно эту форму в качестве способа разрешения своего жилищного вопроса.

Ежегодный прирост количества потенциальных участников

в Вооруженных Силах составляет порядка 20 тыс. военнослужащих.

В 2017 год сумма ежегодного накопительного взноса на одного участника составила 260141 рубль. Эта сумма отражается на именном накопительном счете военнослужащего, при этом деньги инвестируются до того момента, пока у военнослужащего не возникло право и желание приобрести жилье.

При условии, что военнослужащий прослужит 20 лет, размер выплаты составит 5,2 млн. рублей, без учета инвестиционного дохода.

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