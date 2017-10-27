27.10.2017 (12:26)

На официальном сайте Минобороны России запущен новый информационный раздел о ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление»

На официальном сайте военного ведомства запущен новый информационный раздел о Федеральном государственном бюджетном учреждении (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление (ЦЖКУ)» Минобороны России.

Посетители раздела смогут найти все необходимые данные, в том числе контактную информацию о филиалах центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России, о деятельности ФГБУ или обратиться по любым интересующим вопросам в сфере ведомственного ЖКХ.

Для удобства посетителей сайта разработан новый функционал, позволяющий сотрудничать и взаимодействовать в режиме онлайн.Все запросы в кратчайший срок будут рассмотрены сотрудниками соответствующих территориальных органов Управления для подготовки ответа заявителю в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Основной целью деятельности ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

http://structure.mil.ru/structure/department/cjku.htm

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