Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

27.10.2017 (12:18)

Зенитные ракетные подразделения российской военной базы в Абхазии отразили налет авиации условного противника

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках проведения тренировки по управлению огнем средствами противовоздушной обороны (ПВО) отразили внезапный налет авиации условного противника.

На огневых позициях, расположенных в условиях горно-лесистой и прибрежной местности, личный состав отработал вопросы по засечке и условному уничтожению одиночных и групповых воздушных целей.

Основной задачей зенитчиков ставилось уничтожение противника до зоны возможности открытия им огня по объектам инфраструктуры.

Также в ходе тренировки военнослужащие соединения совершенствовали навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое, разведки и сопровождения воздушных целей в условиях радиопомех.

Особое внимание в ходе тренировки уделялось практическому освоению современной малогабаритной радиолокационной станции (РЛС) «Гармонь». РЛС обеспечивает обнаружение различных воздушных объектов на дальностях до 45 км, а также определение их принадлежности и автоматическую выдачу целеуказаний на комплексы автоматизированных систем управления. Компактная конструкция станции позволяет выполнять ее оперативную доставку в пункты назначения, в том числе в условиях труднодоступной горной местности. 

Всего в учебном мероприятии принимали участие около 500 военнослужащих базы, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , ПВО
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false