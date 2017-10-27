27.10.2017 (12:18)

Зенитные ракетные подразделения российской военной базы в Абхазии отразили налет авиации условного противника

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках проведения тренировки по управлению огнем средствами противовоздушной обороны (ПВО) отразили внезапный налет авиации условного противника.

На огневых позициях, расположенных в условиях горно-лесистой и прибрежной местности, личный состав отработал вопросы по засечке и условному уничтожению одиночных и групповых воздушных целей.

Основной задачей зенитчиков ставилось уничтожение противника до зоны возможности открытия им огня по объектам инфраструктуры.

Также в ходе тренировки военнослужащие соединения совершенствовали навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое, разведки и сопровождения воздушных целей в условиях радиопомех.

Особое внимание в ходе тренировки уделялось практическому освоению современной малогабаритной радиолокационной станции (РЛС) «Гармонь». РЛС обеспечивает обнаружение различных воздушных объектов на дальностях до 45 км, а также определение их принадлежности и автоматическую выдачу целеуказаний на комплексы автоматизированных систем управления. Компактная конструкция станции позволяет выполнять ее оперативную доставку в пункты назначения, в том числе в условиях труднодоступной горной местности.

Всего в учебном мероприятии принимали участие около 500 военнослужащих базы, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

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