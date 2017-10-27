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27.10.2017 (11:48)

Морские тральщики Черноморского флота отрабатывают противоминные действия

На Черноморском флоте проходит плановое учение с бригадой кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

В ходе мероприятия малый противолодочный корабль «Поворино» в полигоне боевой подготовки выполнил постановку учебных мин, а экипажи морских тральщиков «Вице-адмирал Захарьин» и «Валентин Пикуль» в рамках отработки противоминных действий успешно осуществил поиск и выборку морских мин с использованием глубоководных контактных тралов.

В завершение учения экипажи кораблей провели тренировки по организации противовоздушной обороны отряда кораблей на переходе морем, выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей плавающую мину.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот
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