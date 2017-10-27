27.10.2017 (11:38)

В 90-й танковой дивизии на Урале началась активная фаза контрольной проверки по итогам 2017 учебного года

На полигонах 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), сформированной в декабре прошлого года на Урале, началась активная фаза контрольной проверки по итогам 2017 учебного года. Более 5 тыс. военнослужащих приступили к сдаче нормативов, в основе которых — стрельба из вооружения танков и вождение бронетехники в дневное и ночное время.

При выполнении основного упражнения экипажу Т-72 необходимо за три минуты поразить танк условного противника, расчет гранатомета и противотанковый ракетный комплекс на автомобиле.

Помимо нормативов боевой подготовки, комиссия, в составе которой более 100 офицеров и генералов, под руководством командующего войсками ЦВО Владимира Зарудницкого проверяет боевую готовность органов управления, воинских частей и подразделений танковых, мотострелковых и специальных войск, слаженность расчетов и экипажей, систему материально-технического обеспечения и другие вопросы. Каждый из военнослужащих будет оценен по основным дисциплинам боевой подготовки.

Контрольная проверка завершится 3 ноября.

Вновь сформированная гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия дислоцирована на территории Челябинской и Свердловской областей, где были дополнительно оборудованы новые директрисы, автодромы и тактические поля. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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