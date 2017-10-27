27.10.2017 (11:28)

В ЗВО приступили к переводу полигонного оборудования на зимний режим эксплуатации

На всех полигонах и учебно-тренировочных комплексах Западного военного округа (ЗВО) начались мероприятия по переводу специальной учебно-материальной базы и техники на зимний режим эксплуатации.

Особое внимание при этом уделяется ремонту и повышению возможностей полигонов, учебных центров и специализированных классов.

В ходе работ на полигонах округа будет подготовлено современное оборудование различного типа и размера, в том числе мишени, имитирующие живую силу, бронетехнику и фортификационные сооружения условного противника. Они предназначены для применения вооружения сухопутной и авиационной техники, стрелкового оружия, а также тактических ракет.

Кроме того, новая мишенная комплектация позволяет в короткие сроки размещать подъемные установки мишеней на любой местности без предварительной инженерной подготовки, а вся информация о результатах стрельб по радиосигналу поступает в контрольный модуль руководителя занятий.

Также территории полигонов очищаются от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов, с личным составом полигонных команд проводятся занятий по особенностям и безопасной эксплуатации полигонного оборудования.

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