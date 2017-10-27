27.10.2017 (11:20)

На Кубани с 2012 года в отношении более чем 4 тыс. военнослужащих исполнены социальные обязательства по предоставлению жилья

С начала 2012 года более 4 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), проходящих службу в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Краснодарском крае, получили служебное и постоянное жилье.

Служебными жилыми помещениями обеспечено 2289 семей военнослужащих, 1506 военнослужащих получили компенсацию за наём (поднаём) жилья. Постоянными квартирами обеспечено 25 семей и 333 военнослужащих выбрали жилищную субсидию в качестве альтернативы. Необходимо отметить, что с 2018 года жилищная субсидия станет приоритетной формой обеспечения постоянным жильем военнослужащих.

Более 90% военнослужащих получили служебные квартиры вблизи мест прохождения службы, а остальным для проживания выделили благоустроенные общежития. Семейные офицеры и военнослужащие по контракту, имеющие детей, обеспечиваются служебным жильём в первую очередь.

В целях организации взаимодействия с командованием воинских частей с ним регулярно встречаются сотрудники краснодарского отделения ФГКУ «Югрегионжилье». До командиров доводится информация о ходе обеспечения военнослужащих жилыми помещениями, наличии жилья, порядке оформления кадровых справок военнослужащих для оформления служебного жилья.

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