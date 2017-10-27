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27.10.2017 (11:04)

Морские пехотинцы ТОФ и ВМС Индии в рамках учения «Индра-2017» провели совместную тренировку по погрузке техники на десантный корабль

В рамках морского этапа первого международного межвидового российско-индийского учения «Индра-2017» морские пехотинцы Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии провели в бухте Десантная под Владивостоком совместное тактико-специальное занятие по погрузке боевой техники и личного состава на большой десантный корабль «Адмирал Невельской» и десантный катер «Иван Карцов».

На тренировку привлекалось до 10 бронетранспортёров БТР-80 и более 70 военнослужащих двух стран.

Планируется, что 28 октября на полигоне Клерк в Приморском крае пройдет высадка совместного российско-индийского морского десанта на необорудованное побережье, которая завершит морскую часть учения.

Справочно:

В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви», «АвиаИндра» и «Индра» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

Метки:
Тихоокеанский флот , Учения , Морская пехота
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