Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

27.10.2017 (11:01)

Экипажи ударных вертолетов Западного военного округа выполнят полеты на предельно малых высотах

В Западном военном округе экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 «Крокодил», которые базируются в Ленинградской области, приступили к отработке элементов простого и сложного пилотирования в диапазоне высот от 5 до 500 метров над землей в сложных метеорологических условиях в дневное и ночное время суток.

В ходе специальной подготовки пилоты совершенствуют навыки обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолётов условного противника.

Также в ходе учебно-тренировочных полетов на предельно малых высотах военные летчики отработают действия по скрытному перемещению в обход средств противовоздушной обороны условного противника с учетом особенностей рельефа местности.

К выполнению учебно-тренировочных полетов допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом около 500 часов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Авиация , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false