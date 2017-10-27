27.10.2017 (11:01)
Экипажи ударных вертолетов Западного военного округа выполнят полеты на предельно малых высотах
В Западном военном округе экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 «Крокодил», которые базируются в Ленинградской области, приступили к отработке элементов простого и сложного пилотирования в диапазоне высот от 5 до 500 метров над землей в сложных метеорологических условиях в дневное и ночное время суток.
В ходе специальной подготовки пилоты совершенствуют навыки обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолётов условного противника.
Также в ходе учебно-тренировочных полетов на предельно малых высотах военные летчики отработают действия по скрытному перемещению в обход средств противовоздушной обороны условного противника с учетом особенностей рельефа местности.
К выполнению учебно-тренировочных полетов допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом около 500 часов.