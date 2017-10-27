27.10.2017 (10:54)

В Армении при сдаче проверки снайперы ЮВО провели «дуэли» с условными НВФ

Военнослужащие снайперского подразделения российской военной базы в Армении в рамках сдачи итоговой проверки за летний период обучения 2017 года провели «дуэли» в горах.

Итоговые учебно-боевые состязания военнослужащих снайперов проводились на полигоне Алагяз на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря в сложных климатических условиях.

При подготовке к сдаче итоговой проверки снайперы соединения сдали теоретические зачеты на знание основ безопасности и правильной подборке экипировки для ведения всех видов общевойскового боя, выполнили нормативы по тактико-специальной и огневой подготовке. Военнослужащие с использованием оптических приборов наблюдали за наиболее важными целями условного противника длительное время на дальности по фронту до 1500 метров.

В ходе «дуэлей» снайперы, поделенные на две группы, выполнили нормативы по огневому поражению, подавлению и уничтожению условных диверсионных групп незаконных вооруженных формирований (НВФ) из снайперских винтовок (СВД), а также по взаимодействию друг с другом с использованием современных радиостанций «Азарт» и комплексов контроля, разведки, управления и связи «Стрелец».

Также снайперы выполнили задачи по маскировке в условиях высокогорного скалистого ландшафта и ведению точного прицельного огня по наиболее важным обнаруженным целям со сменой позиций и скрытному передвижению на огневые участки.

Всего к контрольной итоговой проверке привлечено более 100 снайперов российской военной базы в Армении.

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