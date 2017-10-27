27.10.2017 (10:47)

В Ставропольском крае экипажи Ми-35М авиаполка ЮВО отработали элементы высшего пилотажа при ведении встречного боя на предельно малой высоте

Экипажи вертолётов Ми-35М полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ставропольском крае, отработали перекрёстную смену позиций и резкую смену направлений при ведении воздушного боя на высоте до 200 метров.

Лётчики на допустимых высотах выполнили действия по ведению ближнего воздушного боя с выполнением сложных фигур пилотажа для проведения повторной атаки условного противника или выхода из условного боя. Лётчики в ходе выполнения полетов освоили боевой и форсированный развороты, поворот и разворот «на горке», пикирование с различными углами тангажа.

В ходе полётов экипажи вертолётов Ми-35М в составе звена также отработали зависание над землёй и вертикальную посадку на минимальной дистанции между вертолётами.

Отработка фигур высшего пилотажа на вертолёте позволяет экипажу в полной мере освоить авиатехнику, получить навыки ведения воздушного боя, а также лучше ориентироваться по приборам вертолёта.

К полётам было привлечено более 50 военнослужащих и 10 вертолётов.

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