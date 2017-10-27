27.10.2017 (10:43)

На российской военной базе в Абхазии 100% объектов инфраструктуры подготовлено к отопительному сезону

На российской военной базе в Абхазии в рамках завершившейся подготовки инфраструктуры к отопительному сезону обслужено более 40 объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений.

С начала сентября текущего года специалистами теплохозяйства в соединении выполнены профилактические работы по осмотру и обслуживанию до 3,5 тыс. м. теплотрасс.

Проведены работы по промывке систем отопления, ревизии и опрессовке тепловых узлов, восстановлению тепловых контуров зданий. Осуществлены ремонтные и регламентные работы на котельном оборудовании. Проведены гидравлические испытания котлов и теплосетей, а также ремонтные и регламентные работы на котельном оборудовании.

Подготовкой к отопительному сезону в военной базе занимаются специалисты сторонних гражданских организаций. Из них для обеспечения эксплуатации объектов в ходе зимнего периода будут организованы аварийно-ремонтные бригады.

Соединение ЮВО размещается в военном городке. В его состав входят казармы, жилые дома, банно-прачечный комплекс и штаб. Более 80% зданий модульного типа из быстровозводимых конструкций с использованием современных экологически чистых материалов.

В связи с теплыми климатическими условиями в регионе отопительный сезон для личного состава соединения начнётся позже, чем в других местах.

В случае резкого снижения температуры окружающей среды ниже 9 градусов по Цельсию и силе ветра, достигающей более 10-15 м/сек, командованием соединения будет принято решение о досрочном начале отопительного сезона.

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