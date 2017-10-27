27.10.2017 (10:39)

В ЮВО более 1,2 тыс. бригад обслуживания техники проводят комплекс мероприятий по переводу ВВСТ на зимний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), парков, складов и материально-технической базы на зимний режим эксплуатации.

Проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и специальной техники, различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости выполняют более 1,2 тыс. бригад обслуживания соединений и воинских частей ЮВО. В общей сложности практически на каждой единице техники выполняются более 50 технологических операций.

Регламентные работы на военной технике проводятся как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.

С экипажами боевых машин и водителями автомобилей различных классов проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях низких температур, в том числе в горах.

Сезонное техническое обслуживание проходит вся военная и специальная техника, находящаяся на вооружении военного округа, в том числе колесная, гусеничная и авиационная техника. Проведение данного обслуживания значительно увеличивает ресурс техники, а также вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем ВВСТ.

В ходе перевода на зимний режим эксплуатации будет обслужено более 40 тыс. единиц техники в более чем 200 парках военной техники воинских частей.

По результатам перевода командованием воинских частей будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в зимних условиях.

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