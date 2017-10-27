27.10.2017 (10:05)

На полигоне Капустин Яр экипажи бомбардировщиков Су-34 ЗВО учились применять комплекс радиоэлектронного подавления «Хибина»

В Астраханской области в ходе планового учения экипажи бомбардировщиков Су-34 авиачасти Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронежской области, отработали применение комплекса радиоэлектронного подавления «Хибина».

Военные летчики выполнили перелет на расстояние более тысячи километров на незнакомые территории полигона Капустин Яр.

По условиям двусторонних учений экипажи выполнили задачи по преодолению наземных радиолокационных станций обнаружения средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Используя навесные комплексы радиоэлектронного подавления, они создали ложные цели для наземных средств РЭБ, скрыли свое нахождение с экранов локаторов и провели электронные пуски по средствам ПВО.

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Для выполнения задач было задействовано около 10 бомбардировщиков Су-34 и более 300 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЗВО.