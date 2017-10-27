27.10.2017 (09:56)

Артиллеристы ЮВО в Адыгее поставили неподвижный заградительный огонь для поражения условного противника в рамках итоговой проверки

Военнослужащие артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Адыгее, на полигоне Майкопский выполнили огневые задачи по постановке неподвижного заградительного огня в рамках сдачи итоговой проверки за летний период обучения.

По замыслу учения бронетанковые и мотопехотные подразделения условного противника перешли в наступление. Артиллеристы, применив 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», создали на пути противника зону заградительного огня, тем самым остановив его атаку и подход резервов.

Для контроля поражения мишеней, имитирующих условного противника, а также для оценки обстановки на поле боя были применены беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение на командный пункт соединения.

При выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия огневых позиций с марша и их быстрому оставлению после стрельбы.

К итоговой проверке привлекалось 100% личного состава артиллерийского соединения ЮВО.

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