27.10.2017 (09:47)

Мотострелки ЮВО в Дагестане в рамках итоговой проверки подняты по тревоге

Подразделения отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Дагестан, подняты по тревоге в рамках итоговой проверки соединения за 2017 учебный год.

К проверке боевой готовности привлечено свыше 1 тыс. военнослужащих мотострелковой бригады, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

Подразделения бригады, приведенные в высшие степени боевой готовности, выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, выход в район формирования колонн и совершения марша в район сосредоточения.

Особое внимание в ходе проверки боевой готовности уделяется вопросам организации взаимодействия между подразделениями различных родов войск и специальных войск, практическим навыкам работы командиров и штабов на новых автоматизированных системах управления.

В ходе практических действий на полигоне Дальний военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-90А, Т-72Б3, самоходных артиллерийских установок САУ «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», минометов «Поднос» и «Сани».

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